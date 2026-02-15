النيابة العامة تعاين موقع عيادة طبيب النساء بعد العثور على 9 أجنة في المنيا

عاينت النيابة العامة بمركز المنيا، تحت إشراف المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، عيادة طبيب نساء راحل بعد العثور على 9 أجنة داخل برطمانات زجاجية، ملقاة في صندوق قمامة بمنطقة كدوان جنوب مدينة المنيا، ادعت أرملته أنها تخص العيادة.

وكانت النيابة قد عاينت موقع البلاغ، وذلك في القضية رقم 1265 لسنة 2026 إداري مركز المنيا.

وقررت النيابة العامة، اليوم، بعرض المتهمين صباح غد رفقة التحريات لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال "ص - ا"، بالمعاش أرملة الطبيب التي أكدت أن زوجها الطبيب "ا - ز" توفي في 24/1/2026، وطلب منها مالك الشقة التي كانت بها العيادة إخلائها، فتوجهت للعيادة لتفريغها من محتوياتها، وكان بين المحتويات الأجنة والمشيمات، مضيفة أنها تواصلت مع المتهم الثاني "م - و" لدفن الأجنة، فقال لها "أجيب حد أرزقي يدفنهم"، مضيفة: "وضعتهم في جوال وأعطيتهم له، لكن معرفش المتهم الثالث، بعد كده لقيت الموضوع انتشر فقمت بالاتصال بأحد المعارف لإخبار الجهات المختصة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا من المقدم محمد العشيري رئيس مباحث المركز يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية كدوان جنوب المنيا، يفيد العثور على 2 جوال أبيض داخل صندوق قمامة يحوي 4 أجنة بشرية و2 مشيمة، والجوال الثاني يحوي 3 مشيمة وبفحص البلاغ باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مقطع فيديو لأحد الأشخاص يستقل دراجة هوائية أمام الصندوق المشار إليه، ويعطي الجوال الذي يحوي الجوالين لفتاة صغيرة لإلقائه في صندوق القمامة.

على الفور أمكن تحديد ذلك الشخص وضبطه وتبين أنه يعمل بالوحدة المحلية عامل، وبمناقشته أقر أن رئيسه فى العمل، طلب منه الحضور لمقابلته بمنطقة الزخرفية وأعطاه الجوال، الذي يحوي الجوالين سالفي الذكر وأخبره بأن بداخله أجنة ومشيمة وطلب منه دفنهم وأنه قرر له أن سيدة أعطته الجوال لدفنه لأن تلك الأجنة والمشيمة خاصة بزوجها المتوفى الذي كان يعمل طبيب أمراض نساء.