روسيا تعلن إسقاط 268 مسيّرة أوكرانية هاجمت أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 268 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني نفذ هجوما بطائرات مسيّرة على الأراضي الروسية.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت 268 طائرة مسيّرة فوق مناطق مختلفة، من بينها 15 في موسكو، بين الساعة 09:00 و20:00 بالتوقيت المحلي (ت.ج+3).

من جانبه، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق "تلجرام"، إن السلطات تعمل على فحص مواقع سقوط شظايا الطائرات المسيّرة التي جرى إسقاطها.

وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي حيدت 156 طائرة مسيّرة أوكرانية بين الساعة 23:00 من يوم أمس والساعة 09:00 من اليوم فوق مناطق مختلفة من روسيا.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر ردا على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية على خلفية إنهاء تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.