 برشلونة يواصل السقوط بخسارة قاتلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
الثلاثاء 17 فبراير 2026 1:15 ص القاهرة
برشلونة يواصل السقوط بخسارة قاتلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

الشروق
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:59 م

حقق فريق جيرونا الفوز مساء اليوم الإثنين على برشلونة بنتيجة 2-1.

والتقى برشلونة مع جيرونا مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإسباني 2025-26.

وبادر باو كوبارسي بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل توماس ليمار لفريق جيرونا في الدقيقة 62.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح برشلونة سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق كاسالز جويل روكا.

وبهذه النتيجة، يواصل برشلونة السقوط بعدما خسر ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.


