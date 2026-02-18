الكرملين يحذر من أن روسيا ستستخدم البحرية لحماية سفنها التجارية

حذر الكرملين، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا سوف تستخدم قواتها البحرية لحماية سفنها التجارية في مواجهة حظر الدول الغربية للناقلات الروسية والسفن الأخرى.

وأشار نيكولاي باتروشيف، المسئول بالكرملين المعني بالشحن، في تصريحات لصحيفة "أرجومينتي آي فاكتي" التي تصدر في موسكو، إلى أن الدول الغربية تشن "هجمات على غرار القرصنة" على التجارة البحرية الروسية.

وأضاف باتروشيف: "نعتقد، كما هو الحال في كل وقت، أن أفضل ضامن لسلامة الملاحة هو البحرية".

وأشار إلى أن روسيا كان لا بد لها أن تكون قادرة على شحن النفط والحبوب والأسمدة للإبقاء على عمل اقتصادها.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ناقلات أسطول الظل الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية؛ بهدف الحد من صادرات النفط.

وفرض عقوبات أيضا على أنشطة شحن أخرى.

وقال باتروشيف، إن الهجمات على السفن التجارية الروسية تشير إلى أن الخصوم الغربيين قرروا ضرب أحد أهم قطاعات الاقتصاد الروسي.

وقالت السلطات الفرنسية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها أفرجت عن ناقلة اعترضتها الشهر الماضي في البحر المتوسط للاشتباه في انتمائها لأسطول الظل الروسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل - بارو في منشور، عبر منصة إكس، إن الناقلة جرينش ستغادر المياه الفرنسية بعدما دفعت غرامة "عدة ملايين من اليوروهات " و"توقف مكلف استمر ثلاثة أسابيع".