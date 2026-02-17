أعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، القيام بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو المقبل، وتشمل 4 مدن في 4 ولايات.

وتبدأ نانسي، جولتها الغنائية الأمريكية بولاية نيوجيرسي يوم 8 مايو، وفي اليوم التالي تنتقل إلى ولاية ديترويت، أما يوم 10 مايو فتتوجه إلى ولاية شيكاغو، وأخيرًا يوم 15 مايو تحيي حفلها في وجهتها الأخيرة بولاية كاليفورنيا.

وأعلنت الجهة المنظمة للجولة الغنائية، في بيان لها: «أمريكا، إنه الوقت.. الملكة قادمة.. نانسي عجرم مباشرة في شهر مايو المقبل، وسوف تغني كل الأغاني التي نحبها في 4 مدن خلال 4 ليالٍ لا تُنسى».