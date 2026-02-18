أتلتيكو مدريد يخطط لتحصين عقد جوليان ألفاريز

كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تحصين جوليان ألفاريز، نجم الفريق، بتمديد تعاقده، في ظل اهتمام عدة أندية أخرى بضمه.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ألفاريز يظل أحد الأسلحة الرئيسية بأتلتيكو مدريد، على الرغم من موسمه المتذبذب حتى الآن، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين في 34 مباراة.

وأوضحت أن أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا، تراقب وضع جوليان ألفاريز عن كثب، فيما يعد برشلونة هو الخيار المفضل للمهاجم الأرجنتيني.

وأشار التقرير إلى أنه رغم اهتمام هذه الأندية لكن مفاوضات انتقال اللاعب لفريق آخر تتعثر بسبب المطالب المالية لأتلتيكو مدريد، الذي رفض من قبل عرضًا من أرسنال بقيمة 120 مليون يورو.

وأتمت صحيفة سبورت مؤكدةً أن أتلتيكو مدريد بدأ في اتخاذ خطوات للحفاظ على تواجد اللاعب في صفوف الفريق، ورغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2030، فقدم النادي له عرضًا لتجديده، وذلك لوضع حد إلى شائعات مغادرته للفريق.