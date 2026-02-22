وزير البيئة الألماني يغادر قاعة حفل توزيع جوائز «برليناله» أثناء خطاب مؤيد للفلسطينيين

نأى وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر بنفسه عن خطاب مؤيد للفلسطينيين ألقاه المخرج السوري الفلسطيني عبد الله الخطيب خلال حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الوزارة إن شنايدر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان هو الممثل الوحيد للحكومة الألمانية في الحفل، منوها إلى أن شنايدر غادر القاعة أثناء كلمة المخرج الخطيب.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم الخطيب "يوميات من الحصار" حصل على جائزة أفضل عمل روائي أول (لمخرجه)، ويتناول الفيلم محاولات السكان البقاء على قيد الحياة تحت وطأة الاحتلال.

وفي كلمته، وجه الخطيب اتهامات للحكومة الألمانية بوصفها شريكا في "حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة (الفلسطيني الذي يتعرض لحصار خانق منذ فترة طويلة)". ومن جانبها، تنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة — وهو الموقف الذي تتبناه الحكومة الألمانية أيضاً — وتصف عملياتها بأنها "دفاع عن النفس" في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال الخطيب، الذي صعد إلى المنصة حاملاً العلم الفلسطيني، إنه سيأتي يوم يقام فيه مهرجان سينمائي رائع في غزة، مضيفاً: "سنتذكر كل من وقف إلى جانبنا، وسنتذكر كل من كان ضدنا.. فلسطين حرة من الآن وحتى نهاية العالم". وشهدت القاعة مزيجاً من التصفيق وهتافات مقاطعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة البيئة الألمانية بأن "الوزير الاتحادي شنايدر يعتبر هذه التصريحات غير مقبولة".