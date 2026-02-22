مقتل شرطية وإصابة 15 آخرين في انفجارات بمدينة لفيف الأوكرانية

قتلت شرطية على الأقل وأصيب عدد آخر من أفراد الأمن في سلسلة انفجارات بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية أندري سادوفي إن الحادث كان "هجوما إرهابيا"، مضيفا أن 15 شخصا أصيبوا وقتلت شرطية، 23 عاما، وفقا لصحيفة كييف إندبندنت. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الحادث.

وذكر أحد المراسلين أن الانفجارات وقعت بعد وقت قصير من منتصف الليل. ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" عن بيان لمكتب الادعاء العام قوله إن قوات الأمن استجابت في البداية لبلاغ عن اقتحام متجر بالقرب من مدينة لفيف القديمة.

ووقع الانفجار الأول عند وصولهم، وتبعه انفجار ثان بعد وقت قصير من وصول تعزيزات إلى مكان الحادث. وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن بعض الضحايا لم ينجوا من الهجوم. وأضاف رئيس البلدية سادوفي أن مركبتين تضررتا أيضا، بما في ذلك سيارة دورية للشرطة.

وتقع منطقة لفيف في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.