الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب

تسلم الكاتب عادل عصمت جائزة كفافيس الدولة الأدب في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وسلم الكاتب عامل عصمت الجائزة كل من وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندونيأ، والسفير اليوناني بالقاهرة نيكولاوس باباجورجيو، واستاذ الأدب اليوناني الحديث بكلية الآداب، جامعة أرسطو في سالونيك، د. «ديميتريس كوكوريس».



وجاءت حيثيات الجائزة للكاتب عادل عصمت كالتالي:

يأتي ترشيح الروائي المصري عادل عصمت استناداً إلى مشروع سردي متكامل وممتد زمنياً، يعكس خصوصية التجربة الإنسانية المصرية في سياقها الاجتماعي والثقافي، ويقدّم صوتاً روائياً يتمتع بعمق فكري وجمالي يتوافق مع فلسفة جائزة كفافيس ذات البعد الإنساني والمتوسطي.



أولاً: مشروع روائي متماسك وممتد



قدّم عادل عصمت منذ منتصف التسعينيات مشروعاً سردياً متواصلاً، تجلى في عدد كبير من الروايات التي عكست تطوراً ملحوظاً في أدواته الفنية ورؤيته الفكرية. وتتميز أعماله بقدرتها على رصد التحولات الاجتماعية والوجدانية للإنسان المصري، عبر بناء شخصيات إنسانية مركبة تنتمي إلى الواقع اليومي، بما يمنح أعماله طابعاً إنسانياً يتجاوز الحدود الجغرافية.



ثانياً: البعد الإنساني والفلسفي في الكتابة



ينعكس التكوين الفلسفي للكاتب في أعماله الروائية، حيث تتناول نصوصه أسئلة الوجود والهوية والذاكرة والعلاقة بين الفرد والمجتمع. وتتميز رواياته بطرحها لهذه القضايا من خلال سرد هادئ وعميق، يركز على التفاصيل الإنسانية الدقيقة، وهو ما يتسق مع الروح الفكرية والأدبية التي تمثلها جائزة كفافيس.



ثالثاً: الحضور العربي والدولي



حققت أعمال عادل عصمت حضوراً لافتاً على المستويين العربي والدولي، حيث حازت عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزة تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، كما وصلت بعض أعماله إلى القوائم النهائية لجوائز أدبية عربية كبرى. وقد تُرجمت أعماله إلى عدة لغات، مما أسهم في نقل التجربة السردية المصرية إلى القارئ العالمي وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات.



رابعاً: التنوع الفني والتجديد السردي

تتميز تجربة الكاتب بالتنوع بين الرواية والقصة القصيرة والكتابة النقدية، وهو ما يعكس وعياً عميقاً بفن السرد وأساليبه، كما تتسم كتاباته بالقدرة على التجديد في البناء الفني واللغة، مع الحفاظ على خصوصية الأسلوب ووضوح الرؤية الإبداعية.

خامساً: تمثيل متميز للهوية الثقافية المصرية

نجح عادل عصمت في تقديم صورة دقيقة للمجتمع المصري وتحولاته، عبر سرديات ترتبط بالمكان والذاكرة والتاريخ الاجتماعي، مع الحفاظ على بعد إنساني عالمي يجعل أعماله قابلة للتفاعل مع القارئ في مختلف الثقافات.

خلاصة الترشيح

يمثل عادل عصمت نموذجاً للروائي الذي يجمع بين الأصالة الفنية والعمق الفكري والحضور الثقافي الدولي، وهو ما يجعله مرشحاً جديراً بالفوز بجائزة كفافيس لعام 2026، تقديراً لإسهامه في إثراء السرد العربي وتعزيز الحوار الثقافي الإنساني.