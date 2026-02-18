دورتموند يفوز بثنائية أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تغلب نادي بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه، أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، لحساب ذهاب دور الملحق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من فريق بوروسيا دورتموند.

وتمكن فريق بوروسيا دورتموند من التقدم في النتيجة بالدقيقة الثالثة من المباراة، عن طريق النجم، سيرهو جيراسي.

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول، نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب، ماكسيميليان بيير.

ومن المقرر، أن يواجه نادي أتلانتا فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل على ملعب بالانس أرينا، في جولة الإياب، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.