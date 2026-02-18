ضبط 3 متهمين ألقوا محامية أعلى عقار سكني اعتراضًا على تنفيذ حكم قضائي بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن ادعاء قيام أشقاء زوج إحدى المحاميات بإلقائها من أعلى عقار سكني والتعدي على زوجها أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليم منزل بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري تم تنفيذ قرار قضائي في نزاع ميراث بتمكين مدير شركة، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه، من منزل مكوّن من طابقين وقطعة أرض، وذلك ضد شقيقه.

وفي 17 من الشهر ذاته، تلقى مركز شرطة نبروه إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مدير الشركة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وزوجته مصابة بكدمة بالرأس، حيث توفيت عقب وصولها. وكشفت التحريات أن ثلاثة من أنجال شقيقه قاموا بالدخول إلى منزله والتعدي عليه وزوجته بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، كما أقدم أحدهم على دفع الزوجة من شرفة الطابق الأول أثناء محاولتها الهرب، ما أدى إلى وفاتها، وذلك اعتراضًا على قرار التمكين المشار إليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.