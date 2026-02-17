تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي في العاصمة التونسية تونس يوم ١٥ مارس المقبل داخل القاعة الكبرى في دار الأوبرا بالعاصمة.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات برنامج ثقافي تونسي لإحياء الأمسيات الرمضانية، بعنوان: "رمضان في المدينة"، ويهدف لتقديم أمسية موسيقية مميزة تمزج بين الطرب والاحساس والأجواء الروحانية.

ووصفت الجهة المنظمة، الحفل بالقول: "موعد موسيقي استثنائي للاحتفال بسحر رمضان من خلال الموسيقى والمشاعر".

ومن المقرر أن تشدو كارول سماحة بمجموعة من أشهر أغنياتها ولعل أبرزها: "غالي علي"، و"بوسة"، و"وقت الحب"، و"اسمعني"، و"فوضى"، و"احساس كبير".

يذكر أن آخر حفل أحيته كارول سماحة كان مطلع فبراير الجاري في العاصمة السعودية الرياض في احتفالية حملت عنوان: "ليلة الأرز"، وشاركها بالغناء فيها كل من راغب علامة، وعاصي الحلاني، على خشبة مسرح أبو بكر سالم.