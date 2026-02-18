استمرار تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران

بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الأسبوع الماضي، تراجع سعر النفط الخام مجددا في ختام تداولات اليوم الثلاثاء.

وانخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم مارس بمقدار 0.44 دولار، أي بنسبة 0.7%، ليصل إلى 62.45 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 1% إلى 62.89 دولارا للبرميل خلال تداولات الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التراجع المستمر في سعر النفط الخام وسط تفاؤل بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تسهم في منع نشوب صراع عسكري.

ووفقًا لوكالة أنباء تنسيم شبه الرسمية الإيرانية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه تم التوصل إلى "اتفاق عام" بشأن المبادئ التوجيهية في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ووصف عراقجي، المحادثات بأنها أفضل من الجولة السابقة، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب اختتام الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، التي عُقدت في السفارة العمانية بجنيف اليوم.

وفي غضون ذلك، بدا أن المتعاملين لم يكترثوا كثيراً لأخبار إغلاق إيران المؤقت لمضيق هرمز، في ظل إجراء الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية في هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة.

ويأتي انخفاض أسعار النفط الخام أيضا وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تميل إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل.