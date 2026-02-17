

أعلن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، عن التعاقد مع المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي على خشبة المسرح الوطني هناك يوم 10 أبريل المقبل، وهو المسرح الذي تحيي عليه إليسا حفلًا للمرة الأولى.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل: "في أكبر وأضخم حفلة فنية نقدم لكم بالاشتراك إنتاجيًا مع النجمة فرح الصراف أول حفلة للنجمة الكبيرة إليسا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم 10 أبريل".

ويمثل هذا الحفل عودة لإليسا لإحياء الحفلات الغنائية في الكويت بعد غياب عامين، منذ آخر حفل أحيته هناك في شهر أكتوبر 2024، بمشاركة كلٍّ من أحمد سعد ورامي صبري وبهاء سلطان.

وعلى صعيد آخر، انتهت إليسا من إحياء مجموعة حفلات غنائية ضمن جولة فنية في عدة مدن أمريكية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب فبراير الجاري.