تراجع طفيف للعجز التجاري لأمريكا خلال العام الماضي

تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي بشكل طفيف رغم التغييرات الجذرية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية بفرضه رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من معظم الدول.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أن الفجوة بين السلع والخدمات التي تصدرها الولايات المتحدة للدول الأخرى وما تستورده منها قد تقلصت إلى ما يزيد قليلاً عن 901 مليار دولار، مقابل 904 مليارات دولار في عام 2024.

وارتفعت الصادرات الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 6%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة تقارب 5%.

وكان العجز التجاري قد تفاقم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى استيراد السلع الأجنبية قبل دخول ترامب الجمركية حيز التطبيق، ثم انخفض خلال معظم الفترة المتبقية من العام.

وتعد رسوم ترامب الجمركية ضريبة يدفعها المستوردون الأمريكيون، وغالبا ما تنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى. إلا أنها لم تحدث التأثير المتوقع على التضخم كما توقع الاقتصاديون في البداية. ويجادل ترامب بأن هذه الرسوم ستحمي الصناعات الأمريكية، مما يعيد التصنيع إلى أمريكا ويدر عائدات للخزانة الأمريكية.