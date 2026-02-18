انفجار في كنيسة بشمال ولاية نيويورك يصيب 5 أشخاص من بينهم رجل إطفاء

وقع انفجار في كنيسة بشمال ولاية نيويورك، اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من بينهم رجل إطفاء أصيب بحروق بالغة أثناء استجابته لبلاغات عن رائحة غاز في مبنى الكنيسة، حسبما قال مسئولون.

وتحقق شرطة ولاية نيويورك في سبب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 1030 صباحا في كنيسة "زمالة الحياة الوفيرة" في منطقة ريفية على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال شرق سيراكيوز.

وتم نقل خمسة أشخاص إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، اثنان منهما في حالة حرجة، وأحدهما رجل الإطفاء الذي توجه إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة، إن الأشخاص الثلاثة المتبقين يتلقون العلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد مؤشر أولي على وجود نشاط إجرامي يتعلق بالانفجار الذي أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في الهواء وألحق أضرارا جسيمة بالكنيسة.

وأوضحت شرطة الولاية، أن الكنيسة كانت تتم تدفئتها بواسطة اسطوانات البروبان.