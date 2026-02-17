آلاف المتظاهرين في كوسوفو يرفضون محاكمة قادة جيش التحرير السابقين

احتشد آلاف المتظاهرين في بريشتينا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على محاكمة قادة سابقين في جيش تحرير كوسوفو، بينهم رئيس سابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عامي 1998 - 1999.

وكان قد أُلقي القبض عام 2020 على الرئيس الأسبق هاشم تقي، إلى جانب رئيسي البرلمان السابقين يعقوب كراسنيكي وقدري فيسيلي والنائب السابق رجب سليمي، وأُحيلوا للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في لاهاي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويواجه المتهمون تهم الاضطهاد والقتل والتعذيب والإخفاء القسري خلال انتفاضة 1998 - 1999 وما تلاها، وهي الأحداث التي انتهت باستقلال كوسوفو ذات الغالبية الألبانية عن صربيا. وينفي القادة السابقون جميع التهم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الأيام المقبلة إلى المرافعات الختامية قبل إصدار الحكم خلال ثلاثة أشهر، فيما يطالب الادعاء بعقوبة السجن 45 عاما لكل متهم.

وردد المحتجون شعارات رافضة للمحاكمة، ورفعوا أعلام كوسوفو وألبانيا ولافتات كتب عليها "الحرية لها اسم"، إلى جانب صور للمتهمين وُصفوا فيها بـ"أبطال الحرب والسلام"، معتبرين أن من يجب محاسبتهم هم "المحتلون لا المحررون".