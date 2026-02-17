قاض أمريكي: لا يمكن لسلطات الهجرة إعادة احتجاز السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا

حكم قاض أمريكي، أن إدارة الهجرة والجمارك لا يمكنها إعادة احتجاز السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا لأن فترة احتجازه البالغة 90 يوما انتهت، وليس لدى الحكومة خطة قابلة للتطبيق لترحيله.

وقد أصبحت قضية المواطن السلفادوري نقطة محورية في الجدل الدائر بشأن الهجرة بعد أن تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى وطنه العام الماضي.

ومنذ عودته، كان يقاوم الترحيل مجددا إلى سلسلة من الدول الإفريقية التي اقترحها مسؤولو وزارة الأمن الداخلي.

يذكر أن أبريجو جارسيا لديه زوجة أمريكية وطفل، ويعيش في ماريلاند منذ سنوات، لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كان مراهقا.

وفي عام 2019، حكم قاض بعدم إمكانية ترحيله إلى السلفادور لأنه كان يواجه خطرا هناك من عصابة هددت عائلته.

ولكن تم ترحيله إلى هناك عن طريق الخطأ في مارس الماضي.