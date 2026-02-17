الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية الفرنسي رغم التوتر الحاد في العلاقات بين البلدان

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناز، الذي يزور الجزائر منذ أمس، وسط توتر حاد في العلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وسعيد سعيود، وزير الداخلية، وعمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشئون الدبلوماسية، واللواء عبد القادر آيت واعرابي، المدير العام للأمن الداخلي( المخابرات الداخلية).

أما عن الجانب الفرنسي، فحضر مدير الشرطة لويس لوجييه، ومديرة المخابرات الداخلية، سيلين بيرثون.

كانت تقارير فرنسية كشفت ان لوران نونيز، سيجري خلال زيارته إلى الجزائر التي تستمر يومين، مباحثات مع نظيره الجزائري، سعيد سعيود.وعلى الأرجح فإن وزير الداخلية الفرنسي يكون قد بحث بمعية الوفد المرافق له، الملفات الشائكة، كالهجرة، وأوامر الترحيل الصادرة عن العدالة الفرنسية بحق رعايا جزائريين، والتأشيرات.

يشار إلى أن التوتر الشديد يسيطر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، منذ قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء الغربية.

dpa