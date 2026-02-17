الثلوج الكثيفة تزيد من خطر حدوث انهيارات جليدية في مناطق الرياضات الشتوية الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا يزال خطر حدوث انهيارات جليدية في منتجعات الرياضات الشتوية في أوروبا مرتفعا وسط تساقط الثلوج بكثافة، حسبما أفادت السلطات في سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت منطقة فاليه في سويسرا أعلى مستوى تحذير من الانهيارات الجليدية عند المستوى الخامس صباح اليوم الثلاثاء، وظل المستوى الرابع من التحذير قائما في جميع أنحاء منطقة جبال الألب، حسبما أفاد معهد "دبليو اس ال" لأبحاث الثلوج والانهيارات الثلجية في دافوس.

وجرى الإبلاغ عن مخاطر كبيرة فوق ارتفاع 1800 متر في غرب النمسا. وذكرت تقارير أن الثلوج والانجرافات الثلجية الناجمة عن الرياح يمكن أن تسبب انهيارات جليدية في فورارلبيرج وأجزاء من تيرول.

ومن المتوقع هطول المزيد من الثلوج بكثافة في أجزاء من النمسا هذا الأسبوع. ودعا مسؤولو الإنقاذ الجبلي الإيطاليون إلى توخي الحذر الشديد في الجبال، خاصة في بيدمونت ووادي أوستا وجنوب تيرول.

وفي فرنسا، أبلغت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية عن ارتفاع مخاطر حدوث انهيارات جليدية، مضيفة أنها تتناقص ببطء.

وأضافت أن الطرق والبنية التحتية الأخرى في المناطق المرتفعة معرضة للخطر. وتسببت الثلوج المتساقطة مؤخرا في جبال الألب الألمانية في ارتفاع خطر الانهيارات الجليدية.

وتوفي أحد المتزلجين في آلغوي بسبب الثلوج الكثيفة، وتم إعلان المستوى التحذيري الرابع والخامس في المنطقة المتاخمة للنمسا.

كما حذرت السلطات الألمانية أيضًا من خطر حدوث انهيارات جليدية في الغابة السوداء في جنوب غرب البلاد خاصة في المناطق المحيطة بفيلدبرج بالقرب من الحدود السويسرية.