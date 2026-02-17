الأمم المتحدة: نزوح 3600 يمني منذ مطلع 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح نحو 3600 شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2026.

وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنها رصدت نزوح 600 أسرة في اليمن عدد أفرادها 3600 شخص.

وأضافت أن هؤلاء تعرضوا للنزوح مرة واحدة منذ الأول من يناير 2026 حتى 14 فبراير الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين أبرز المحافظات التي شهدت عمليات النزوح حضرموت والحديدة ومأرب.

يشار إلى أن اليمن يشهد موجات نزوح متكررة منذ بدء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين قبل نحو 11 عاما.