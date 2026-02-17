تشردت 60 أسرة جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، مساء الثلاثاء، اندلاع حريق جديد في مخيم "العمدة" للنازحين بمنطقة طويلة في شمال دارفور، ما أسفر عن نزوح 60 أسرة وتدمير نحو 50 مأوى، إضافة إلى تضرر أخرى جزئياً.

وأضافت: "نُقلت الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة".

والحريق هو الثاني خلال أسبوع في المخيم الذي يضم آلاف النازحين يعيشون في مساكن من مواد قابلة للاشتعال من الخشب والقش، ولم يتسن تحديد مصدرهما.

وفي بيان سابق اليوم، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن حريقًا اندلع في مخيم "العمدة"، تسبب في نزوح 237 أسرة بين 12 و16 فبراير/شباط الجاري.

وذكرت أن ما يقرب من 158 مأوى دُمرت، وتضررت 79 أخرى جزئيًا جراء الحريق.

وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نُقلت إلى مناطق مفتوحة داخل نفس الولاية.

والثلاثاء الماضي، كان مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة ( لجنة إغاثية)، أكد مصرع طفل وتضرر 1500 أسرة جراء حريق قضى على 250 مأوى بالمخيم.

وتحتل قوات "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم السودان، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع حربا مع الجيش على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص