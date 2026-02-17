وكالة الإمارات للفضاء تعلن تمديد مهمة مسبار الأمل حتى عام 2028

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الثلاثاء، تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" لمدة ثلاثة أعوام إضافية، وذلك في ظل النجاحات التي حققتها المهمة منذ إطلاقها، واستمرار الأجهزة العلمية للمسبار بالعمل بكفاءة عالية حتى اليوم، بما يمكنه من مواصلة جمع البيانات الدقيقة حول الغلاف الجوي والظواهر المناخية للمريخ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

واستنادا إلى الأداء الاستثنائي لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، سيتيح تمديد المهمة توفير بيانات علمية قيمة وخبرة تشغيلية وميدانية للمهمات الفضائية الحالية والمستقبلية في أعماق الفضاء، مع الاستمرار في تقديم معلومات فريدة حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وقال وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أحمد بالهول الفلاسي، إن قرار تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى عام 2028 يجسد حرص البلاد على تعزيز الأثر العلمي والمعرفي لاستثماراتها الفضائية، ودورها كشريك مسؤول في منظومة البحث العلمي العالمي، حيث تترجم هذه الجهود التزام الدولة بتسخير علوم الفضاء لخدمة الإنسانية، ودعم فهم التغيرات المناخية، وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" تمثل خياراً إستراتيجياً طويل الأمد يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تنظر إلى قطاع الفضاء بوصفه إحدى ركائز بناء اقتصاد معرفي مستدام وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز العائد العلمي من الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.

وأكد أن قرار التمديد يعكس الثقة بكفاءة فرق العمل الوطنية وبالجاهزية التقنية للمسبار، ويؤكد أن ما تحقق ليس إنجازاً مرحلياً، بل مساراً مستداماً.

وأوضح الفلاسي، أن المهمة حققت أثرا ملموساً على المستويين المجتمعي والوطني، إذ شهدت الدولة، بعد دخول المسبار مدار المريخ عام 2021، تقدماً ملحوظاً في مخرجات المسارات العلمية، بالتوازي مع اتساع منظومة الفضاء الوطنية منذ عام 2020، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في قطاع الفضاء إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2025، مع توسع ملحوظ في الاستثمار في مجالات البحث والتطوير.