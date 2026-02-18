هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نهي النبي عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا، بقوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم».

وأوضح المركز أن من حكمة ذلك الفصل بين النفل والفرض، للتقوي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناس فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيدخلوا في رمضان ما ليس منه، وذلك ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة يمين أو نذر.

وقد أعلن مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان في مصر.