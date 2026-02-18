حسام عبد المجيد يعتذر لعبد الله السعيد: مستحيل أن يغطي أحدٌ الشمس

قدم حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، اعتذارًا علنيًا إلى زميله عبد الله السعيد، على خلفية المشادة التي وقعت بينهما خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

ونشر عبد المجيد، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، صورة لعبد الله السعيد، مرفقة برسالة اعتذار جاء فيها:

“من المستحيل أن يغطي أحد الشمس، وأشهد الله وحده أنني لم ولن أخرج عن السياق الأدبي قط ما حييت، ولن أفعل ذلك أبدًا”.

وأضاف مدافع الزمالك في ختام رسالته:“لقد أحسن أهلي تربيتي.. وشكرًا لكم جميعًا”.

وبدأت الأزمة عندما وجّه عبد الله السعيد عتابًا إلى حسام عبد المجيد على إحدى الكرات المشتركة خلال اللقاء، ليرد الأخير بطريقة اعتُبرت غير لائقة، ما أثار غضب السعيد داخل أرض الملعب.

وتصاعد الموقف بعد رد عبد المجيد، حيث بدا الانفعال واضحًا على السعيد، قبل أن يتدخل لاعبو الزمالك لاحتواء الأزمة وتهدئة الأجواء، بما سمح باستكمال المباراة بصورة طبيعية.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2–1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.