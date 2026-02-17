الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان

عثرت وحدة عسكرية في الجيش اللبناني، على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وقامت بتفكيكه.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا - حاصبيا، وقامت بتفكيكه".

ودعت قيادة الجيش، "المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري؛ حفاظًا على سلامتهم".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024حيث ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.