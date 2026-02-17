استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، والوفد المرافق له، في لقاء يُعد الأول على المستوى الرئاسي منذ تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.

وشارك في اللقاء من الجانب الجزائري عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مدير ديوان الرئاسة، ووزير الداخلية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، إلى جانب المدير العام للأمن الداخلي، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وجاء الاستقبال في ختام زيارة رسمية استمرت يومين للوزير الفرنسي، تضمنت اجتماعات مكثفة مع نظيره الجزائري في وزارة الداخلية وقصر الحكومة، وتركزت المباحثات على إعادة تفعيل التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وإدارة ملفات الهجرة غير الشرعية، والتنسيق بشأن قضايا الأمن الداخلي والحدود.

وتأتي الزيارة في ظل توتر ممتد منذ أكثر من عام ونصف، بلغ ذروته خلال 2024 - 2025، عقب اعتراف الرئيس الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على إقليم الصحراء في يوليو 2024، ثم توقيف الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال قبل الإفراج عنه، وما تبع ذلك من اتهامات متبادلة وإجراءات دبلوماسية متبادلة.

كما فاقمت الأزمة قضية وثائقي تلفزيوني فرنسي اعتبرته الجزائر مسيئًا للرئيس تبون مطلع العام الجاري، ما أدى إلى استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وتصنيف السفير «شخصًا غير مرغوب فيه».