أردوغان يؤكد إدانة تركيا الشديدة لاستهداف أراضي قطر والدول العربية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

وأعرب الرئيس التركي في بداية الاتصال عن اطمئنانه على الأوضاع في دولة قطر إثر العدوان الإيراني الغاشم، مؤكدا إدانة تركيا الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية والدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لكل ما يمس سيادة الدول وأمن شعوبها.

ومن جانبه، أعرب الأمير عن شكره وتقديره للرئيس أردوغان، على مشاعره الأخوية الصادقة، وما أبداه من تضامن ودعم يعكس عمق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما تناول الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على السلم والاستقرار، حيث شدد الجانبان على أهمية التهدئة وتكثيف المساعي الدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق، في حين وقعت انفجارات في عدة مدن خليجية.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وعشرات المسئولين بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع بقصف أمريكي إسرائيلي استهدف مئات الأهداف الإيرانية السبت.

وشنّت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، أمس السبت، سلسلة ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام صواريخ وذخائر دقيقة أطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم خامنئي وقائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.

وردت إيران على الهجوم بضربات صاروخية على إسرائيل، كما استهدف القصف الإيراني منشآت عسكرية أمريكية ومواقع في عدد من دول الخليج العربي، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.