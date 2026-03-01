نيويورك تايمز: الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعدت في تحديد موقع خامنئي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اضطلعت بدور مهم قبل الهجوم على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، ومطلعة على العملية، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت قد تعقبت خامنئي لأشهر، وحصلت على معلومات حول أماكن تواجده وعاداته.

وبحسب التقرير، علمت الوكالة أن اجتماعا لكبار المسئولين الإيرانيين كان مقررا عقده أمس السبت في مجمع مبان بوسط طهران، حيث سيكون خامنئي حاضرا.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل عدلتا توقيت هجماتهما على إيران بناء على تلك المعلومات، إذ كان من المخطط في الأصل تنفيذ الهجوم خلال الليل.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقا مقتل خامنئي، وهو ما كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلنه سابقا.