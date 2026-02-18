مدينة العلمين الجديدة تشارك في مسابقة أفضل جهاز مدينة للنظافة لعام 2025

استقبل الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، لجنة وحدة تطوير 2050، تمهيدًا للمشاركة في مسابقة "أفضل جهاز مدينة في أعمال النظافة العامة للميادين والمحاور الرئيسية لعام 2025".

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، في بيان إعلامي، أن الزيارة جاءت في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على تعزيز التنافسية الإيجابية بين أجهزة المدن، حيث تشارك المدينة في المسابقة تنفيذًا لرؤية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستعرض رئيس الجهاز الجهود المتكاملة التي تنفذها المدينة للحفاظ على أعلى مستويات النظافة بالمحاور والميادين الرئيسية، من خلال منظومة تشغيل حديثة تشمل الكنس الآلي واليدوي المستمر، وبرامج زمنية دقيقة لرفع المخلفات ومنع تراكمها، إلى جانب المتابعة اليومية من فرق ميدانية متخصصة لضمان جودة الأداء واستدامة المظهر الحضاري.

وأكد أن المدينة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المسطحات الخضراء من خلال برامج ريٍّ وتقليمٍ دورية، والتوسع في أعمال التشجير بما يتناسب مع طبيعة مناخ الساحل الشمالي، بالتوازي مع تطوير الميادين والمحاور وصيانة العناصر الجمالية بما يرسخ الهوية البصرية الحديثة للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن العمل يتواصل لرفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة أي إشغالات لضمان انسيابية الحركة المرورية بأعلى معدلات الأمان، مع استمرار التواصل المجتمعي وقياس رضا السكان والزائرين. وقد أظهرت نتائج الاستبيانات الميدانية خلال زيارة اللجنة حالةً من الرضا العام عن مستوى النظافة والخدمات المقدمة، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود بين جميع قطاعات الجهاز.