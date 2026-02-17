جراحة دقيقة تنهي معاناة سيدة بالمنيا بعد استئصال ورم يزن 10 كيلو جرامات

صرح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل نجاحات قسم الجراحة بمستشفى العدوة المركزي، وبروح الفريق الواحد، نجح الطاقم الطبي في إجراء جراحة دقيقة وكبرى لإنهاء معاناة مريضة مسنة، بما يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والأورام المتقدمة بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور عاطف محمد علي، مدير مستشفى العدوة المركزي.

وأوضح مدير المستشفى أن المستشفى استقبلت مريضة تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعاني من آلام حادة وانتفاخ غير طبيعي بالبطن. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود ورم ضخم بالمبيض الأيسر، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، خاصة مع وجود تاريخ مرضي بفتق جراحي مزدوج بجدار البطن كانت تعاني منه قبل ظهور الورم.

وقام الفريق الطبي بإجراء جراحة استكشافية كبرى تضمنت:

- استئصال ورم سرطاني من المبيض الأيسر يزن نحو 10 كيلو جرامات.

- استئصالًا كليًا للرحم والمبيضين ومنديل البطن (Omentectomy) لضمان إزالة الخلايا الورمية.

- إصلاح فتقين بجدار البطن وإعادة تقوية الجدار العضلي.

وعقب الانتهاء من الجراحة، نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة، وهي في حالة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت إدارة مستشفى العدوة المركزي استمرارها في تقديم الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة لخدمة أهالي المحافظة، وتخفيف مشقة الانتقال إلى مراكز طبية بعيدة.