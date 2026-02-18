مدينة العلمين الجديدة تعلن انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم لعام 2026

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن تنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم لعام 2026 لشركات ومؤسسات مدينة العلمين الجديدة ومركز مارينا العلمين السياحي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز روح التعاون والترابط بين جميع الكيانات العاملة، وخلق أجواء رياضية تسودها الأخوة والمنافسة الشريفة خلال شهر رمضان.

وأوضح شريف دراج، نائب رئيس الجهاز ومنظم البطولة، أن اللجنة المنظمة وضعت ضوابط محددة للمشاركة لضمان الشفافية والانضباط، حيث يُشترط أن يكون الفريق تابعًا لإحدى الشركات أو المؤسسات العاملة فعليًا داخل نطاق المدينة، مع ضرورة تقديم كشف رسمي معتمد من جهة العمل بأسماء المشاركين بحد أقصى 15 فردًا، يشمل اللاعبين والإداريين والمدير الفني، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل باللائحة المنظمة للبطولة، التي تهدف في المقام الأول إلى توطيد العلاقات الإنسانية والمهنية بين كوادر الشركات المختلفة في بيئة رياضية محفزة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى أن تلقي طلبات الاشتراك سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، حيث تُسلَّم الطلبات إلى إدارة العلاقات العامة، على أن يتم إخطار الشركات بكافة المواعيد والتفاصيل الفنية والجدول الزمني للمباريات في وقت لاحق، عقب انتهاء فترة التسجيل مباشرة.