تحدثت الفنانة درة، عن مشاركتها في مسلسل «إثبات نسب» المقرر عرضه خلال شهر رمضان، قائلة إن العمل يحمل لها معزة خاصة.

وأضافت خلال لقاء على قناة «النهار»، أنها تحمست للعمل فور إطلاعها على القصة التي كتبها المؤلف محمد ناير، مشيرة إلى أن الأحداث تمس المشاعر بعمق.

وتابعت: «حسيت إن فيه حاجة بتخاطبني من جوايا»، لافتة إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، وهو ما تفضله شخصيًا.

وأشارت إلى أنها تجسد دور «نوال»، فتاة صيدلانية، وتمتلك طموحًا كبيرًا في دراستها ورغبة في السفر، لكنها تدخل في علاقات عاطفية تفشل، كما تواجه أزمات عائلية وصراعات متعددة، أبرزها صداماتها المستمرة مع والدها وخطيبها الأول.

وأكدت وجود تشابه كبير بينها وبين "نوال"، بنسبة تصل إلى 70%، خاصة في الطيبة والمبادئ والأخلاق، ولكن قصتها مختلفة، مضيفة أن الشخصية تتعرض لظلم كبير لكنها تحاول الدفاع عن حقها والسعي لتحقيق ذاتها.

وأوضحت أنها لا تميل عادة لتقديم شخصيات تشبهها، مضيفة أنها قد تتصرف مثل "نوال" إذا وُضعت في الظروف نفسها.

ولفتت إلى أنها لا تحب الصراعات وتميل إلى الانسحاب تجنبًا للاحتكاك، ليس ضعفًا وإنما اختيارًا، لكنها إذا فُرض عليها الصراع تحاول التعامل بعقلانية، رغم أن عاطفتها تغلبها أحيانًا، مضيفة: «أنا شخصية تميل للتسامح، والانتقام مش موجود في حياتي.. لو حد غدر بيا بقفل الباب، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل».



