شدد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، على ضرورة الفصل التام بين أربعة مجالات «السياسية، الإعلام، الدين، والبيزنس»، وذلك تعليقا على رأى الأستاذ هيكل بأن «السلطة تصنع الثروة في الوطن العالم».

وقال خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر «الشمس» إن صناعة الثروة من خلال السلطة «أمر ممكن»، مؤكدا أن الشخص «العاقل» يجب ألا يجمع بين السياسة والإعلام والدين والبيزنس.

وأوضح أن الجمع بين مجالين أو أكثر من هذه المجالات يعد أمرا «غير مقبول»، مشيرا إلى خيرت الشاطر كان «الشخصية الوحيدة في تاريخ مصر التي جمعت بين هذه المجالات الأربعة».

وأكد أن هذه التوليفة «غير لطيفة على الإطلاق»، مشيرا إلى أن المهندس أحمد عز جمع بين ثلاثة مجالات؛ لكنه واجه تبعات ذلك «بالدخول والخروج».

وعلق على جمع الأستاذ هيكل بين السياسية والإعلام، قائلا: «الأستاذ هيكل دخل السجن» في إشارة إلى حملة «اعتقالات سبتمبر» التي أصدرها السادات.

وأعرب عن انحيازه التام لفكرة التخصص والاستقلالية، قائلا: «أنا من أنصار أن كل واحد من هؤلاء الأربعة يستقل بذاته؛ فصاحب الأعمال للأعمال، ورجل السياسة للسياسة»، مؤكدا أن المجتمع لا يقبل بحالة الجمع بين هذه السلطات في آن واحد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلطة؛ لا تكون سعيدة.