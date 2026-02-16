قال الإعلامي أحمد موسى إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار، شددت على ضرورة ألا يتجاوز الحد الأقصى للانتظار 60 يومًا.

وأشار، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى استدعاء بعض الحالات للعلاج أو لإجراء العمليات الكبرى خلال 24 ساعة، موضحًا أن طبيعة قوائم الانتظار تجعلها عملية مستمرة نظرًا لظهور حالات جديدة يوميًا تتطلب تدخلًا طبيًا.

وقارن موسى بين فترات الانتظار في مصر وعدد من الدول المتقدمة، قائلًا: «قوائم الانتظار عندنا الحد الأقصى 60 يومًا، وفي إنجلترا عام ونصف، وكندا عام و5 أو 6 أشهر، وألمانيا أكثر من عام انتظار».

وشدد على أن تكليفات الرئيس تتمحور حول المواطن والاهتمام به، لافتًا إلى أن متوسط طلبات العلاج المرسلة للجنة الثلاثية خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 13 ألفًا و60 طلبًا يوميًا، بإجمالي نحو 4.7 مليون طلب سنويًا.

وأضاف أن القرارات الصادرة للعلاج تصل إلى 11 ألفًا و176 موافقة يوميًا، بإجمالي 4 ملايين قرار سنويًا، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية للعلاج على نفقة الدولة بلغت 27.5 مليار جنيه.

وذكر أن الإحصائيات منذ عام 2014 وحتى 2026 تشير إلى إصدار 39 مليون قرار علاج لنحو 23 مليون مريض، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، موضحًا أنه من المقرر زيادة المخصصات خلال العام المالي المقبل إلى 26.3 مليار جنيه.