 مركز تغير المناخ يحذر من انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 11:43 م القاهرة
مركز تغير المناخ يحذر من انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة


نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:13 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:13 م

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن درجات الحرارة الحالية في مصر تجاوزت المعدلات المعتادة لفصل الشتاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة سجلت اليوم 32 درجة مئوية، بينما وصلت درجات الحرارة في الصعيد إلى 34 درجة، وهو ما يعادل حرارة شهر أبريل.

وأوضح أن هذا الطقس الغريب أثار ارتباك المواطنين حول ما إذا كانت الفترة الحالية في الشتاء أم الصيف، مؤكدًا أن الظاهرة غير معتادة مقارنة بالمناخ الطبيعي للبلاد.

وتابع أن، الموجة الحارة ستنتهي قريبًا، مع سيطرة الكتلة الباردة الشمالية على مصر نهارًا وليلاً، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حيث ستصل إلى 22 درجة في القاهرة بداية من الغد.

وأكد أن الانخفاض سيكون مفاجئًا، مع فروق تصل إلى نحو 10 درجات بين يوم وآخر، مؤكدًا على ضرورة مراعاة المواطنين لارتداء الملابس المناسبة لتجنب الصدمات الحرارية.

