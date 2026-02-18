ترامب: العلاقات بين اليونان وأمريكا أقوى من أي وقت مضى

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين اليونان وأمريكا "أقوى من أي وقت مضى" ووصف اليونان بأنها "شريك وحليف ذو قيمة" خلال حفل أقيم في البيت الأبيض لتقديم أوراق اعتماد سفير اليونان الجديد لدى واشنطن، أنتونيس ألكسندريديس. طبقا لتقارير.

وفي تصريحات رسمية، قال ترامب إن الصداقة بين اليونان والولايات المتحدة "قوية وتاريخية ومتجذرة في تراثنا الديمقراطي والروحي المشترك"، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وأضاف أن العلاقات الثنائية وصلت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الأخيرة وقال إنه يتطلع إلى تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، بما فيها النقل البحري والتجارة والطاقة والاستثمار.

وخلال الاجتماع، طلب ترامب من ألكسندريديس أن ينقل تحياته الحارة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعرب عن إعجابه باليونان، بالإضافة إلى نيته زيارة البلاد.

وأشار ترامب أيضا إلى تقدم اليونان نحو تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، قائلا إن أثينا تظهر "قيادة حقيقية" داخل الحلف وأضاف: "السلام يتحقق بالقوة".