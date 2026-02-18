الناتو: تركيا حليف راسخ وتقدم مساهمات ثمينة لأمننا المشترك

قالت متحدثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" أليسون هارت، إن تركيا تعد "حليفا راسخا وتقدم إسهامات ثمينة لأمننا المشترك".

جاء ذلك في تصريح مكتوب أدلت به هارت للأناضول، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والسبعين لانضمام تركيا إلى الناتو.

ولفتت هارت إلى أن القمة المقبلة للناتو ستعقد في يوليو المقبل بالعاصمة التركية أنقرة، مضيفة: "اليوم نستحضر مجددًا الأبعاد المتعددة لإسهامات تركيا في الحلف على مدى 74 عامًا منذ انضمامها إليه".

وأشارت إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش داخل الحلف، مؤكدة أن استثماراتها المستقرة في مجال الدفاع، إلى جانب صناعتها الدفاعية القوية ومساهماتها المنتظمة في مهام وأنشطة ومناورات الناتو، تجعل منها "حليفا راسخا يقدم إسهامات ثمينة في أمننا المشترك".

وانضمت تركيا رسميًا إلى الحلف في 18 فبراير 1952، بعد تأسيسه عام 1949.

وخلال 74 عاما، واصلت تركيا بفضل موقعها الاستراتيجي، تقديم إسهامات حاسمة للحلف ولا سيما في مواجهة التهديدات والمخاطر المرتبطة بمكافحة الإرهاب في المنطقة.