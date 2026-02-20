ثنائي الأهلي يعود أمام سموحة

سيستعيد الفريق الأول بالنادي الأهلي عددًا من لاعبيه في مباراته المقبلة أمام سموحة، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق سموحة في التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، لحساب الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

وستشهد قائمة الأهلي في مباراة سموحة المقبلة عودة طاهر محمد طاهر ومحمد شكري، ثنائي الفريق، وذلك بعد انتهاء فترة الإيقاف التي تم توقيعها عليهما، لتراكم البطاقات الصفراء في مباراة الجونة.

وتغلب النادي الأهلي على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.