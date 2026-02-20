الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة رياضي إماراتي في 2017

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اليوم الجمعة بذنب المؤسسة في القتل الخطأ للرياضي الإماراتي عبد الله حيايي الذي لقي حتفه أثناء التدريب في لندن في 2017.

وكان حيايي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية لعام 2017 في مركز (نيوهام ليجر) عندما سقط عليه قفص معدني يستخدم في رياضة رمي القرص.

وأعلنت وفاة حيايي، الذي كان عمره وقتها 36 عاما، في مكان الواقعة.

وشارك لأول مرة في منافسات الرمح ورمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

ووجهت اتهامات بالقتل الخطأ للاتحاد البريطاني العام الماضي، لكنه نفى هذه الاتهامات وقدم دفوعا على أساس غير مذنب. ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.

غير أن الاتحاد غير دفوعه للإقرار بالذنب اليوم الجمعة، وقدم محاميه سيمون أنتروبوس الإقرار نيابة عن المؤسسة.

وأقر كيث ديفيز (78 عاما) رئيس الرياضة في بطولة ذلك العام بالذنب أيضا بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم على الاتحاد وديفيز في يونيو حزيران.

وعبر الاتحاد في بيان عن تعاطفه الشديد مع عائلة حيايي وزملائه في الفريق.

وجاء في البيان "يأسف الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بشدة على أن الواقعة التي حدثت في يوليو 2017 أدت إلى خسارة مأساوية لحياة عبد الله حيايي".