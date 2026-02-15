يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 29 17

العاصمة الادارية 29 16

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 28 16

دمنهور 28 16

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 14

نخل 26 07

كاترين 24 05

الطور 28 17

طابا 26 14

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 19

الاسكندرية 28 16

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 29 16

سيوة 31 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 29 20

شلاتين 29 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 30 13

بني سويف 30 14

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 31 16