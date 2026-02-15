السعودية تعلن جاهزية خطتها التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الأحد أنها أكملت استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم شهر رمضان المبارك 1447هـ، من خلال خطة تشغيلية شاملة أُعدّت خصيصًا لهذا الموسم.

وترتكز الخطة على 3 محاور رئيسة تشمل: إدارة الأصول والمرافق، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الروحانية لضيوف الرحمن؛وكفاءة الامتثال التشغيلي للخدمات المقدّمة للزوار والمصلين والمعتمرين ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاحد

وأكدت الهيئة أن الخطة تسير وفق نطاقات مكانية محددة؛ ففي المسجد الحرام: الرواق السعودي، وصحن المطاف، والمسعى، والساحات الخارجية، والتوسعة السعودية الثانية، والتوسعة السعودية الثالثة، ومبنى الخدمات، ومجمعات دورات المياه, وفي المسجد النبوي: المسجد وساحاته ومرافقه، إضافة إلى سطح المسجد النبوي.

وتستند الهيئة في خطتها التشغيلية لهذا الموسم إلى حزمة من المشاريع النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة والاعتمادية في الحرمين الشريفين، من خلال أبرز المبادرات الجديدة والمطورة.

وعملت الهيئة على رفع موثوقية منظومة الكهرباء والطاقة، وتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والإنارة، وضمان الجاهزية العالية للسلالم والمصاعد الكهربائية، إلى جانب متابعة جاهزية المنظومة الصوتية في الحرمين الشريفين، كما فُعّلت خطط الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة، وتحسين دورات المياه، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتعقيم والوقاية البيئية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

وطوّرت الهيئة خدمة حفظ الأمتعة، واستحدثت حلولًا جديدة ضمن مراكز العناية بالضيوف، مع توحيد آليات العمل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال في الحرمين الشريفين لتقديم تجربة تربوية داعمة للأسر، إلى جانب تطوير منصة التطوع ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وفي جانب إدارة الحشود، ركزت الخطة على تعزيز الإرشاد المكاني بالفرق الراجلة، وذلك باستخدام أجهزة الترجمة الفورية، وتنظيم الممرات والمصليات والساحات، وتسهيل الحركة من خلال اللوحات التعريفية والأنظمة الإرشادية, وارتكزت الخطة على تحسين تجربة الاعتكاف من خلال رفع كفاءة التنظيم والتشغيل وتهيئة البيئة المناسبة للمعتكفين.

وأوضحت الهيئة أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان هذا العام تراعي أوقات الذروة، وتعمل بأقصى طاقة تشغيلية واستيعابية، من خلال كادر بشري مؤهل وخبرة تشغيلية متراكمة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المرافق.



