عضو كنيست يقتحم مدرسة فلسطينية جنوب نابلس أثناء الدوام الدراسي

• برفقة مستوطنين مسلحين قاموا بالتصوير داخل المدرسة وهددوا الهيئة التدريسية، بحسب إعلام فلسطيني رسمي

اقتحم عضو في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، مدرسة فلسطينية في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عضو الكنيست المتطرف تسيفي تسوكوت، اقتحم برفقة عدد من المستوطنين، مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، أثناء الدوام المدرسي.

وأفادت الوكالة بأن "المتطرف تسوكوت اقتحم باحة المدرسة برفقة مستعمرين (مستوطنين) مسلحين بشكل استفزازي، وقاموا بالتصوير داخل المدرسة وهددوا الهيئة التدريسية".

بدورها، أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، هذا الاقتحام، معتبرة أنه يهدد الأمن والسلامة داخل المدرسة، ويؤثر على سير العملية التعليمية.

وأضافت الوزارة أن "اعتداءات المستوطنين تستهدف البيئة التعليمية الفلسطينية"، داعية المجتمع الدولي "للضغط لوقف هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الطلبة والمعلمين في التعليم الآمن".

وارتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1872 اعتداء بحق فلسطينيين وأراضيهم خلال يناير الماضي، "في استمرار لسياسة الإرهاب الممنهج"، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وبحسب الهيئة، تنوعت الاعتداءات بين العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم منازل ومنشآت زراعية، وأسفرت عن تهجير 125 أسرة فلسطينية.

ومنذ بدئها حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وخلفت الاعتداءات الإسرائيلية استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.

وقبل أسبوع، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.

ويحذر الفلسطينيون من أن جرائم إسرائيل تمهد لإعلانها رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.