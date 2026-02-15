الحكومة الإسرائيلية توافق على سياسة جديدة مثيرة للجدل بشأن أراضي الضفة

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اقتراح مثير للجدل يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها ستسرع من بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ويتيح هذا القرار، الذي كان قد تم اقراره بالفعل من جانب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، للأفراد الإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة الغربية ونقل جزء من إدارة الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.

وكانت هذه الخطط قد أثارت انتقادات بالفعل من جانب الاتحاد الأوروبي وعدة دول عربية. كما أدانت ألمانيا، أيضا، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن هذه الإجراءات تمثل "خطوة إضافية نحو الضم الفعلي" وتنتهك القانون الدولي.

وأفادت قناة (إن 12) الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف هذه الخطوة بأنها تمثل "إجراء أمنيا وإداريا مهما يهدف إلى ضمان السيطرة الكاملة وإنفاذ القانون وحرية التصرف لدولة إسرائيل في المنطقة."

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نواصل الثورة في سياسة الاستيطان والسيطرة على جميع أجزاء وطننا".