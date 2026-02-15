نتنياهو: الشيكل والبورصة الإسرائيلية عند أعلى مستوى لهما على الإطلاق

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى التلازم بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية لإسرائيل.

وفي كلمته شدد نتنياهو على أن الانتصارات العملياتية والتفوق التكنولوجي الواضح يُنتج شرعية قوية في الأسواق الدولية، بحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية.

وأضاف أن دولا وشركات رائدة في مجالي الأعمال والدفاع حول العالم تسعى إلى إقامة شراكات مع إسرائيل في ضوء أداء الاقتصاد.

وتابع: "الشيكل في أقوى حالاته على الإطلاق، والبورصة عند أعلى مستوى لها في كل الأوقات".

وأضاف: "كل هذه المؤشرات لاقتصاد مر بسنتين من الحرب تقول للعالم: هناك أمر كبير يحدث هنا. إنها موهبة ومبادرة جمهور إسرائيل التي أطلقنا لها العنان للتقدم والانطلاق إلى الأمام"، بحسب زعمه.

وأشار إلى "تراجع أسعار الرهون العقارية، وانخفاض أسعار الرحلات الجوية إلى الخارج، واتجاه نزولي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته بالإشارة إلى ما وصفه بالانتصارات العسكرية، معتبرا أن أداء القوات الإسرائيلية والنتائج التي تحققت في الميدان أسهمت، بحسب قوله، في رفع مكانة إسرائيل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات القائمة.