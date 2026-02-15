فلسطين ترحب ببيان القمة الإفريقية: يعكس مواقف القارة الداعمة لحقوق شعبنا

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها بالبيان الختامي للقمة الإفريقية التاسعة والثلاثين، المنعقدة في أديس أبابا، مؤكدة أنه يعكس موقف القارة الإفريقية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقالت الوزارة إن البيان يعزز المطلب الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقًا سياسيًا وقانونيًا أصيلًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن رفض القمة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا، وتحذيرات القادة الأفارقة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي ويجسد موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا حازمًا تجاه انتهاكات حقوق الفلسطينيين.

وجددت الوزارة اعتزازها بالتضامن الإفريقي الصادق مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته وتحقيق دولته المستقلة، مشددة على أن مواقف القمة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني في مسعاه المشروع لنيل حقوقه الوطنية واستقلال دولته بعاصمتها القدس الشريف.

وسبق أن حذر البيان الختامي للقمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع المدمر بفعل حرب الإبادة، مع منع دخول المساعدات الطبية والإغاثية، ما يهدد حياة ملايين المدنيين.

وأصدرت القمة الأفريقية في ختام اجتماعاتها بيانا ختاميا شاملا، حمل مواقف سياسية حازمة تجاه قضايا المنطقة، إذ تصدر الملف الفلسطيني جدول أعمال القمة، حيث طالب القادة الأفارقة بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، بما يتماشى مع رغبة أغلبية دول المجتمع الدولي، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.

وشدد بيان القمة على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا، معتبرين ذلك خرقا جسيما للقوانين الدولية، وأكد تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة.