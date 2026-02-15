توغل جنود إسرائيليين داخل أراضٍ لبنانية بعد خرق الخط الأزرق جنوبًا

• وسقوط مسيرة إسرائيلية قرب حسينية حولا بجنوب لبنان

خرق عدد من الجنود الإسرائيليين، الأحد، حدود "الخط الأزرق" بجنوب لبنان وتوغلوا داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن آليتين عسكريتين إسرائيليتين توقفتا عند الحدود الجنوبية، حيث ترجل منها عدد من الجنود وقاموا بخرق "الخط الأزرق" والتوغل "لفترة وجيزة" داخل الأراضي بمنطقة الجدار – درب الحورات، جنوب شرق مدينة ميس الجبل.

وأوضحت الوكالة أن الدورية انسحبت بعد ذلك وعادت إلى الجانب المقابل من الحدود.

والخط الأزرق هو الخط المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.

وفي سياق متصل، سقطت مسيرة إسرائيلية قرب حسينية حولا بجنوب لبنان، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك.

ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر 2024، تسفر عن قتلى وجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها تل أبيب في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.