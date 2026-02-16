وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة؛ تمهيداً لعودتهم إلى قطاع غزة.. مضيفة أن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في المعبر، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيع الوجبات والمياه والعصائر عليهم، بجانب توزيع الحلوي والشيكولاتة على الأطفال وتقديم الدعم النفسي.

من ناحية أخرى.. تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الحادية عشرة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

وغادرت خلال الأيام الماضية 10 دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، بينما استقبلت مصر عددا من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.