تقرير: رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعتزم ترك منصبها قبل انتهاء ولايتها

ذكرت تقارير صحفية أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، تعتزم التنحى عن منصبها قبل انتهاء ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في أكتوبر 2027.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصدر لم تحدد هويته القول إن لاجارد تفكر في المغادرة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل من العام المقبل، وهو ما سوف يتيح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس فرصة البحث عن بديل لها لرئاسة البنك المركزي.

وقد تختار الحكومات الأوروبية تسريع عملية البحث عن خليفة للاجارد لتجنب التعامل مع رئيس فرنسي محتمل من اليمين المتطرف بعد انتخابات 2027، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

يذكر أنه عادة ما يتم اختيار رئيس البنك المركزي الأوروبي في الصيف الذي يسبق انتهاء ولاية رئيس البنك، لكن التهديد الوشيك بفوز اليمينية المتطرفة مارين لوبان أو حليفها، جوردان بارديلا، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027 قد يدفع القادة الأوروبيين إلى تعديل جدولهم الزمني لاختيار الرئيس الجديد للبنك المركزي.