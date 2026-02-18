المستشار الألماني يشكك في إمكانية تنفيذ مشروع نظام القتال الجوي الأوروبي

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن تشككه في إمكانية تنفيذ مشروع التسلح الأوروبي المعروف باسم (نظام القتال الجوي المستقبلي) "FCAS"، والذي تخطط له ألمانيا وفرنسا وإسبانيا منذ فترة طويلة.

وقال ميرتس في تصريحات للبودكاست السياسي "تغيير السلطة": "لدينا مشكلة حقيقية في ملف المتطلبات. وإذا لم نتمكن من حلها، فلن نتمكن من الإبقاء على المشروع".

وفي حال تنفيذ المشروع، فإنه سيكون أكبر وأغلى مشروع تسلح أوروبي. وتقدر التكاليف الإجمالية بمئات المليارات من اليورو. ومن المقرر أن يعمل نظام القتال الجوي بالتنسيق مع طائرات مسيرة غير مسلحة ومسلحة، وبالتالي فهو أكثر من مجرد طائرة مقاتلة. وتقضي الخطة بأن يحل النظام الجديد اعتبارا من عام 2040 محل مقاتلات "يوروفايتر" التي يستخدمها الجيش الألماني، وكذلك المقاتلات الفرنسية "رافال".

وبحسب ميرتس، تكمن المشكلة في أن الفرنسيين يحتاجون إلى طائرة مقاتلة مختلفة عما يحتاجه الجيش الألماني، وقال: "على نحو محدد، يحتاج الفرنسيون في الجيل المقبل من الطائرات المقاتلة إلى طائرة قادرة على حمل أسلحة نووية وقابلة للعمل على حاملات الطائرات. هذا ما لا نحتاجه حاليا في الجيش الألماني".

وأضاف ميرتس أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان يمكن تنفيذ المشروع بطائرتين، وقال: "فرنسا تريد بناء طائرة واحدة فقط وتريد توجيهها عمليا وفق المواصفات التي تحتاجها. لكن هذه ليست المواصفات التي نحتاجها". وطرح المستشار خيار بناء طائرة مقاتلة جديدة مع إسبانيا ودول أخرى.

وقد تم تأجيل القرار بشأن هذا المشروع مرتين بالفعل، ومن المقرر أن يصدر قرار بشأنه بحلول نهاية فبراير الجاري.



